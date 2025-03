Ana y Fran han llegado juntos al reencuentro pero ella ha descubierto algo que no esperaba

Tras una conversación con Gabriella, ella ha decidido poner fin a su relación

Ana y Fran comenzaron su aventura en 'La isla de las tentaciones' convencidos de que iban a superar todo aquello a lo que se enfrentaran. A los pocos días descubrieron que no habían sentido ningún tipo de tentación y que no tenía sentido seguir alargando la experiencia. Tras una temprana hoguera de confrontación, decidieron abandonar el programa juntos y más enamorados que nunca.

Ahora, la pareja ha regresado a 'La isla de las tentaciones: Tres meses después' para contarnos cómo están a día de hoy y qué es lo que ha pasado desde que salieron de República Dominicana.

Ana y Fran recuerdan su paso por el programa

Una vez Sandra Barneda les había dado la bienvenida, llegaba el momento de descubrirlo todo. Pero antes, Ana y Fran, que aseguraban estar "un poquito nerviosos", recordaba cómo fue su paso por 'La isla de las tentaciones'. La presentadora les entregaba la tablet y juntos rememoraban todos sus momentos en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' y cómo decidieron abandonar la experiencia.

"Fue un poco todo. No quería volver a decepcionarla, allí no encontré mi sitio, no encontré la tentación o no me supe integrar. Me bloqueé y salimos así", reaccionaba Fran. "Voy a intentar no llorar. Veo esas imágenes y veo que ya no soy la misma persona. Yo estaba muy enamorada en ese momento. Él sabe cómo estoy ahora mismo. Han pasado cosas en estos tres meses y yo estoy decepcionada, yo le amo, pero siento mucha decepción", comenzaba Ana, entre lágrimas.

Ante sus palabras, Sandra Barneda no duda en preguntar qué había ocurrido: "Yo me enteré seis días antes de entrar a 'La isla de las tentaciones' de que Ana me había sido infiel y decido protegerla", comenzaba Fran. "Yo lo quise contar, pero él dijo que era una tontería. Yo no soy ninguna santa. Yo quería dejar a Fran, le fui infiel y él me perdonó", seguía ella.

Fran y Gabriella, un mes juntos

Acto seguido, Fran retomaba la palabra y explicaba qué había ocurrido tras salir del programa: "Estuvimos una semana muy bien. Pero luego me vino a la cabeza todo lo de la infidelidad y en un viaje a Mallorca la dejo. Me voy a Madrid y no volvemos a vernos hasta mes y medio después". "Desapareció. En Mallorca le vi hablando con Gabriella", apuntaba ella.

"Yo empecé a hablar con Gabriella y no había absolutamente nada. Ni de amistad. Luego empecé a tener más 'feeling'. No pasábamos la línea, pero rozábamos. Gabriella me empezó a evadir de mi realidad. Era como mi excusa de dejar la relación. Yo nunca he dejado de hablar con Gabriella. Empezó a haber conexión, nos fuimos conociendo y estuvimos juntos durante un mes", confesaba él.

Gabriella resuelve todas las dudas de Ana

Al escuchar todo lo que la pareja le contaba, Sandra Barneda decidía dar paso a Gabriella para que la tentadora contara su versión: "Vengo a desenmascarar su relación Disney, porque cuento tienen un rato", comenzaba nada más entrar a la sala.

"Desde 'La isla', desde el momento en que te fuiste a la hoguera, me dijiste que me esperabas en Madrid. Cuando salí pasaron tres semanas y le hablé. Pero tú tenías novia, pero me contestaste. Empezamos siendo amigos hasta que nos dimos cuenta de que teníamos 'feeling'. A las dos semanas de hablar me enviaste un ramo de 200 rosas a mi casa", desvelaba Gabriella. "Qué vergüenza, Sandra...", comentaba Ana a la presentadora.

Y el momento ramo causaba confusión. Ana descubría que lo había hecho mientras aún seguía con ella y estallaba: "Un sivergüenza es lo que es. Me da vergüenza estar con una persona así. Las habrá pagado con nuestro dinero. Es la p*** verdad. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Deja ya de mentir", decía entre lágrimas.

"Me dolió bastante lo que me hiciste, el juego de bandas. Al principio estando conmigo y con ella, luego con ella y conmigo... Dejad ya el drama", sentenciaba Gabriella antes de marcharse.

Ana pone fin a su relación con Fran

Tras todo lo que había escuchado, Ana colapsaba y rompía a llorar como nunca antes: "Estoy mal y te lo digo todos los días", le reconocía a Fran. "Estamos intentado retomarlo, es súper complicado, ahora se basa más en hechos que en palabras", intentaba explicar él ante una Ana que no podía parar de negar con la cabeza. "Yo no sé si quiero estar con él, Sandra. Tengo muchas dudas", se sinceraba. "Si tienes dudas, las dudas se resuelven sin estar juntos, no en mi casa todos los días, haciendo monotonía de pareja sin que haya problema ninguno", reaccionaba él de manera tajante.

Sandra Barneda tomaba entonces las riendas de la conversación y le lanzaba una pregunta clara y directa a Ana: "¿Quieres seguir con Fran?". Sin poder contener aún las lágrimas, Ana se sinceraba y decidía poner fin a su relación: "No lo sé. A lo mejor ahora mismo no, pero a lo mejor mañana sí. Si la has cagado, arrástrate. Me tienes que demostrar que quieres estar conmigo. Sandra, no. Ya está. No quiero estar con él".

"No me esperaba esto. ¿Has tenido que esperar a que te lo pregunte aquí Sandra? Podrías habérmelo dicho. Hubiéramos venido aquí separados y no pasa nada. Pero me lo podrías haber dicho en casa. Ella antes de venir aquí me ha dicho que me amaba y que este era el último bache", reaccionaba Fran tan sorprendido como afectado.