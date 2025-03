Era entonces cuando Borja desvelaba las supuestas intenciones que Álvaro habría tenido con otra de las protagonistas de la edición: "Coges y te vas a Mallorca e intentas algo con Bayan, eres patético". Sandra Barneda pedía entonces explicaciones de lo que estaba escuchando: "Yo me voy a Mallorca con más gente, no solo con Bayan, y yo tenía buena relación con ella, me llamaba bastante. Pero Bayan no quiso tener nada conmigo, ni yo con ella, éramos amigos", aclaraba Álvaro.