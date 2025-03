Álvaro y Alba se han reencontrado: él tiene una relación con la tentadora y ella está soltera

Su conversación ha traído consigo un inesperado enfrentamiento entre la nueva pareja

Cuando Álvaro y Alba llegaron a 'La isla de las tentaciones', todos sus compañeros ya llevaban un tiempo viviendo la experiencia. Muchos de ellos ya habían caído en la tentación y otros estaban a punto de hacerlo. Ellos aterrizaron en República Dominicana dispuestos a superar la prueba y a que él le demostrara a ella que estaba preparado para dar el paso más importante de su relación: casarse.

No obstante, Álvaro cayó en la tentación con Érika sobrepasando todos los límites y, posteriormente, Alba se besó con Borja, quien además era amigo de su novio. Y, aunque él quiso abandonar el programa con ella, ella prefirió hacerlo sola. Ahora, los dos vuelven a 'La isla de las tentaciones: tres meses después' para contarnos qué ha ocurrido desde entonces.

Alba recuerda su paso por el programa

En primer lugar, Sandra Barneda recibía a Alba. Tras darle la bienvenida, la presentadora le entregaba la tablet para que recordara cómo fue su paso por el programa. Tras ver todas sus imágenes, aseguraba sentirse "con ganas de llorar": "Me da rabia, no me gusta verme así, yo debería haber respetado a Álvaro hasta que le viera y lo dejáramos. Revivir también la infidelidad pasada de Álvaro... Lo que más me dolió fue enterarme de cosas que había hecho cuando estábamos juntos y yo no sabía".

Mientras tanto, él observaba todo lo que ocurría desde la sala de visionado. "Había atracción, pero no tenía necesidad de hacerlo. Cuando llegué a mi casa estuve mucho más arrepentida por lo que yo había hecho que por lo que me había hecho él", continuaba.

Alba reconoce que se acostó con Borja

La presentadora le preguntaba entonces qué ocurrió después de vivir su hoguera final y Alba se sinceraba reconociendo lo que pasó tanto con Borja como con Álvaro: "Estuve con Borja, seguimos igual: haciendo cosas, liándonos... Nos acostamos. Fuera hemos hablado un par de veces pero no hemos llegado a nada. Yo ahora mismo no me veo preparada para tener nada con nadie".

"Yo pienso mucho en Álvaro, pero no me veo capaz. Cuando volvimos a España estuvimos viviendo unos días juntos. Cada vez que le veía me ponía a llorar, no podía estar bien, no podía hacer nada... Me saturé y me fui. Dejamos de hablar y ahí se ha quedado. No tenemos relación", contaba a Sandra.

El reencuentro de Alba y Álvaro

Tras ver sus imágenes, llegaba el momento del reencuentro. Antes de ver de nuevo a Álvaro, Alba le contaba a Sandra Barneda lo poco que sabía sobre él: "Sé que está con Mayeli. A las dos semanas de irme del piso, Mayeli subía muchas indirectas a redes sociales. A mí me dolía mucho. Yo he estado enamorada de él y a día de hoy no soy capaz de conocer a otra persona, pienso bastante en él. Me da mucha pena lo que ha pasado. Sé que está con Mayeli y en realidad no quiere estar con ella. Está con Mayeli y no sé ni por qué".

Y, era en este momento cuando la presentadora le daba paso a Álvaro, que había estado escuchando absolutamente todo: "En muchas cosas tiene razón. Yo quise intentarlo otra vez, pero era llorar cada día. Para mí Borja es Judas. A ella no la odio", comenzaba.

Sandra Barneda le lanzaba entonces la pregunta que todos esperábamos: "¿Estás con Mayeli?". Álvaro respondía de manera inmediata y clara: "Estoy con Mayeli. Yo estoy enamorado de Mayeli. Ella me aporta muchísimas cosas que tú no me aportabas". Pero Alba se mantenía: "Es mentira, no me lo creo. Lo sabes tú y lo sabemos todos menos Mayeli".

Álvaro y Mayeli, pareja sorpresa

Ante tal situación, Sandra Barneda se disponía a dar paso a la propia Mayeli. Después de saludar a Álvaro con un beso y de acercarse a Alba para hacerlo con dos, no dudaba en plantarle cara: "Si no te crees lo que me ha pasado con Álvaro me da absolutamente igual. Él me contó todo, no me mintió en ningún momento, te mentimos a ti para no hacerte daño. Yo con lo que me quedo es con lo que vivo con él".

"Si quieres vivir en un mundo de Yupi, me parece estupendo. Es que es surrealista", le respondía Alba. Pero ellos insistían en mostrar la verdad de su relación: "Yo me he enamorado de él. A día de hoy vive conmigo y le amo. Yo creo que tienes envidia porque has perdido un tio que no sabes lo que has perdido, estabas deseando volver con él. Yo he visto las conversaciones".

Pero entonces Alba le frenaba y le contaba algo que no esperaba: "¿También has visto las conversaciones de hace una semana y media, no? Él decía que básicamente él no estaba bien con respecto a todo, dándome a entender que estaba mal por algo nuestro". Mayeli se quedaba entonces sorprendida y no dudaba en preguntar: "¿Y esto cuándo ha sido? Porque esto yo no lo sabía. A mí esto no me lo has contado".

Mayeli, rota

Entre lágrimas, Mayeli no podía dejar atrás lo que acababa de escuchar: "Yo no lo sabía y me molesta que me mienta. A mí no me miente. La mentira a ella, no a mí. Me lo podrías haber contado antes de venir aquí para que ella no tuviese nada que decir", le reprocha a Álvaro muy tajante. Él, por su parte, aseguraba no habérselo contado porque lo vio "insignificante".

"Tú me pediste que, por favor, no lo sacara. No puedes estar mintiendo constantemente", interrumpía Alba. Mayeli lloraba una vez más y Álvaro se disculpaba con ella, y le explicaba que si no se lo había contado era para evitar que ella reaccionara así: "Si estoy loca, estoy loca, ¿qué hago?".

Sandra Barneda no dejaba escapar este detalle y preguntaba a la expareja de Alba a qué se refería: "Se pone celosa, muy celosa". "Tuvieron una relación, no terminaron del todo, él la amaba a ella, yo lo sé", trataba de explicarse Mayeli. Álvaro, tratando de zanjar el asunto, aseguraba tener "cero" sentimientos por Alba: "Yo no quiero volver con ella, yo no siento nada por ella".

