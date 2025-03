La primera pregunta es sobre su mayor miedo en esta experiencia, a lo que Montoya, después de todo lo que ha pasado en 'La isla de las tentaciones 8' tiene muy clara su respuesta: "Miedo realmente...con todo lo que me ha pasado pues no tengo. Pero, para mí la salud es muy importante y lo que más miedo me da puede ser hacerme daño o una ilusión, cruzo los dedos para que no me pase nada".