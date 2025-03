Las chicas de 'La isla de las tentaciones 8' reaccionan al fichaje de Anita por 'Supervivientes'

Sandra Barneda ya ha soltado el bombazo: no solo Montoya participa en 'Supervivientes 2025' , sino que Anita Williams y Manuel González , los otros vértices del triángulo más famoso de 'La isla de las tentaciones 8' , también van a ser concursantes y los veremos saltar del helicóptero el martes en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

"Vengo a darlo todo, a abrirme en canal, a que me conozcáis al 100%. Soy una mujer guerrera, luchadora, independiente, muy competitiva y sobre todo creo que lo más importante es que soy resiliente, que es que me adapto a cualquier cosa", ha comentado Anita en su vídeo de presentación, al que han reaccionado en Instagram algunas de sus compañeras de 'La isla de las tentaciones 8'.