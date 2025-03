El concursante nos ha revelado cuáles son sus primeras impresiones como concursante de este reality: “Ya estoy por aquí, se me ha hecho el viaje muy largo, más largo que un día sin pan. El calor, las temperaturas, la naturaleza…yo creo que me va a venir muy bien esta desconexión, esta paz y sobre todo a mí, que me encantan las aventuras y los retos, pues estoy con muchas ganas”.