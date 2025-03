Y desvelaba si Gabriella le ha dado algún consejo sobre su conflicto y relación con Montoya: "Ella no se mete, yo tampoco es que teng aun conflicto con él, yo le doy porque él me da primero. Yo paso del chaval, me da igual. Ella no me ha dado ningún consejo, me ha dicho que disfrute de la aventura y que lo pase bien, que demuestre el tipo de persona que soy ".

El conocido por su mítico 'la manita relajá', confesaba al presentador que le hubiera gustado decir algo en este reencuentro y no lo hizo: "Creo que he contado toda la verdad que he vivido yo, sí que es verdad que me quedé con ganas de decirle a Montoya que, en ciertos momentos igual me he excedido, no me gusta hacer leña del árbol caído, una persona que está dolida no merece que se le castigue tanto, pero yo ataco porque se me ataca".