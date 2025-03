Anita revela que Montoya y ella "no están juntos" aunque volvieron a tener contacto después del reencuentro en 'La isla de las tentaciones'

Un gran temporal que azota Honduras ha imposibilitado que Anita y Manuel, ya en Honduras, saltaran desde el helicóptero, pero si han hablado con Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie' de lo que esperan de su concurso y del reencuentro que tendrán con Montoya cuando pisen la playa.

Manuel y Anita tenían tiempo para hablar con Carlos Sobera en directo sobre cómo llegan a esta experiencia después de todo lo que han vivido en 'La isla de las tentaciones' y el reencuentro que vivieron con Montoya tres meses después.

Momento en el que Anita se sinceraba sobre la relación que tiene a día de hoy con Montoya: "A día de hoy no estamos juntos, sí que es verdad que después del reencuentro hemos tenido contacto, tanto bueno como malo, nos seguimos queriendo, pero no es sano". Y llegaba su confesión en forma de bombazo, visiblemente emocionada: "No he conseguido olvidarle, sigo enamorada de Montoya. Le he querido muchísimo y me va a ser muy difícil olvidarle".

La que explicaba que nada más acabar en reencuentro tuvo una sincera conversación con él: "Me dijo que no se había ido conmigo por su imagen, que lo tenía que entender. Después hemos seguido hablando, es como que no lo supera". Y cómo fue su última conversación antes de que él se fuera a Honduras: "Fue más tirando para mal que para bien".

"Espero un trato coordial, tampoco vengo con nada pensado, prefiero que fluya todo y a ver qué pasa. Creo que es algo impredecible, tanto él como yo nos queremos muchísimo, pero no es sano, no es el momento, no sé cómo vamos a reaccionar al vernos", decía ella sobre cómo espera su reencuentro con él.

Las primeras palabras de Manuel y Anita desde Honduras

"Tendrían que haber saltado del helicóptero, pero lo harán muy pronto, Anita y Manuel están en Honduras y deseando que comience la aventura", explicaba Laura Madrueño. Y, tras esto, Carlos Sobera conectaba con Manuel para hablar con él.

"Estoy contento y con ganas de saltar, a ver si salta la gamba ya", aseguraba Manuel, que dejaba claro que que llega a competir y se pronunciaba sobre si tiene miedo a encontrarse con alguien en la isla: "El miedo me matiene alerta siempre, pero no le tengo miedo a nada ni a nadie, voy a tirar para adelante con todo".

"Creo que este temporal no es casualidad, lo mismo mi compadre José Carlos ha puesto tres velas negras en una palmera para que yo no salte hoy", decía Manuel refiriéndose a Montoya, aunque este no tenía ni idea de que Manuel está en Honduras.

El presentador también intercambiaba unas palabras con Anita, que no tenía ni idea que está Manuel en Honduras como concursante. "Vengo a darlo todo y a mostrar todas mis facetas. Con muchas ganas de empezar la experiencia y de encontrarme con mis compañeros. Sí que es verdad que, estos últimos meses, he estado en una montaña rusa, pero empieza 'Supervivientes', es otro 'reality' y vengo muy fuerte", entonaba ella.

Manuel habla de Montoya y de su relación con Gabriella

Manuel González, que también recordaba su paso por 'La isla de las tentaciones', se sinceraba sobre lo que le hubiera gustado decirle a Montoya en el reencuentro, como también de su relación con Gabriella en la actualidad, si siguen juntos y si ha recibido algún consejo de ella antes de viajar a Honduras.

Así fue el salto del helicóptero de Montoya

La llegada de Montoya durante el debate con Sandra Barneda y su salto del helicóptero, entre lágrimas, hacía que comenzara su aventura en Honduras, muy feliz a la vez que emocionado, de poder vivir lo que asegura que es "un sueño para él" y con ganas de ponerse a prueba en esta aventura extrema, en el que ya ha pasado sus primeras horas.