Jorge Javier Vázquez analiza el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes'

El presentador ha aplaudido la actitud de la suegra de Carlo Costanzia en el arranque de esta edición, pues cree que "remó a favor de obra" y que supo hacer televisión. También ha explicado que cree que ha sido "lista" al contar que va al concurso "a retarse a sí misma", por lo que si termina abandonando, no podrá recibir ninguna critica porque su misión es superar los 21 días que estuvo su hermana en los Cayos Cochinos y no aguantar hasta la final: "Nadie le puede echar en cara que estafa al espectador si se las pira a las primeras de cambio. Haga lo que haga ya ha ganado".

Jorge Javier también ha subrayado la importancia de que Terelu no haya tenido problema en mostrarse en bañador, visibilizando la diversidad corporal: "Terelu no es una mujer que a lo largo de su vida haya demostrado mucha querencia por el deporte. No es Makoke. Sabe que el cuerpo no es su fuerte y opta por el humor para enfrentarse a las críticas del ojo ajeno. Inciso: qué importante que en 'Supervivientes', en televisión, haya cuerpos de toda condición. Porque el ojo se acostumbra a todo y lo naturaliza".