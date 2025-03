El concursante no pudo saltar el pasado martes por el grave temporal en Honduras, sin embargo, este mismo jueves a las 22:00 horas, en Telecinco, vamos a poder disfrutar por fin de su salto y del esperado reencuentro con Montoya y Anita. Además, Manuel ha podido desvelarnos ya desde Honduras sus motivaciones, impresiones y miedos en esta experiencia que sin duda, cambiará su vida por completo.

"Mi mayor motivación es vivir esto, que es un sueño para mí desde que soy pequeño. Este programa lo he visto desde que era chico. He pasado una mala racha y vengo aquí a resurgir como el Ave Fénix y creo que es una aventura donde la gente puede dejar atrás el Manuel de 'La isla de las tentaciones'. Aquí vengo a sobrevivir, a luchar y a que la gente conozca una parte de mi que no conoce".