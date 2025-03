'Supervivientes 2025' ha perdido ya a una de sus concursantes y no por la decisión del público a través de una votación, sino porque ella misma lo ha decidido: antes de que pasase una semana en los Cayos Cochinos pero viendo que no podía conciliar el sueño, Beatriz Rico tomó la decisión de abandonar la aventura y explicó que lo hizo porque sabía que con sus problemas para dormir no iba a poder aguantar mucho más.