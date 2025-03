Alberto, amigo y defensor en plató de Samya, ha sido claro en su alegato: "Samya debe quedarse en la isla porque nos está dando vida desde la semana 1. Hay que conocerla para quererla". Su presencia no ha pasado desapercibida y su carácter explosivo ha sido un ingrediente clave en la convivencia. Sin embargo, su fuerte temperamento también le ha jugado malas pasadas, como ocurrió tras la gala de estreno, cuando, al conocer su nominación, no dudó en lanzar un mensaje a sus compañeros en la lancha: "Decidme quién me ha nominado, falsos". Su enfrentamiento con Laura Cuevas no tardó en estallar cuando esta le confesó que había votado por ella: "Yo te he nominado. No pasa nada, estamos en un concurso", a lo que Samya reaccionó con un tajante "Que sí, que te calles".