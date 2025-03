El cantante le preguntaba al presentador qué tal todo y este le devolvía la pregunta: "Echando de menos a mi novia, que es su cumple", confesaba Almácor, tras lo que añadía que lleva tres años viviendo con ella. "Es la persona más importante de mi vida. He pasado una semana regulín, porque la quiero muchísimo. Me he escrito esto en la camiseta... y también en el pecho, pero se me ha borrado. Pero ya sabe que la amo y tengo muchas ganas de abrazarla y estar con ella", señalaba Almácor.