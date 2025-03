Hay que recordar que todo esto llega después de que Beatriz Rico abandonase 'Supervivientes 2025' tras los problemas que estaba teniendo a la hora de dormir. " Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil", aseguraba la actriz en pleno directo.

"Aunque estoy triste por lo que ha pasado, no me lo esperaba para nada. Tengo un sueño ligero pero no sabía que iba a pasar esto. Siento que gané porque lo intenté", añadía la actriz. "Mi prioridad es descansar y recuperarme. Estoy con muchas ganas de estar ahí y contaros un montón de cosas que he visto y he vivido", concluía Rico, dejando un vacío en el concurso que, ya podemos desvelar que será ocupado este mismo domingo.