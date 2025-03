El histórico temporal que se vivió el pasado martes en Honduras impidieron que Anita y Manuel pudieran saltar del helicóptero . El equipo del programa no pudo desplazarse hasta los Cayos Cochinos para desarrollar la gala con normalidad y los concursantes fueron evacuados. Las fuertes tormentas hicieron a los recientes participantes de 'La isla de las tentaciones' esperar para poder lanzarse al mar desde las alturas.

"Se lo quiero dedicar al pilar más importante de mi vida que es mi familia, a todos mis amigos, a mis compañeras de 'Villa Playa', a toda la gente que me apoya y sobre todo a mi hijo, Thiago. Tanto el salto como toda la experiencia se la voy a dedicar a él. Te amo", decía momentos antes de hacer una petición.

Una vez preparada y puesta en posición, recordaba a lo que había venido a 'Supervivientes': "He dicho que venía a dar el cien por cien. La altura, que me suban el helicóptero al máximo ". Y, dicho y hecho, el helicóptero se elevaba hasta la máxima altura permitida y todos alucinaban.

Anita se lanzaba sin pensárselo dos veces y protagonizaba un salto perfecto. Jorge Javier, que no daba crédito de lo que acababa de ver, reconocía su valor y daba un impactante dato: "¡Menuda salvajada! Nos hemos quedado impactados con la altura del helicóptero. Me están diciendo que es el salto más alto de toda la edición. Impactante. Es una salvajada. No recuerdo una cosa igual en 'Supervivientes'". "Ha sido espectacular, estaba altísimo", añadía Laura Madrueño desde Honduras.