Tras hacer balance y repasar con Sandra todo lo ocurrido , la pareja protagonizaba su momento más complicado: una tensa discusión llena de reproches . "¿Cuántas cosas os habéis dicho, no?", reaccionaba la presentadora. Y ambos coincidían: "Esto es lo que no quería, venir a hacernos daño".

"Yo no quiero estar con él. Yo lo único que quiero es que le vaya bien y ya está", decía Alba desde el agotamiento. "Y yo igual. Y que sea muy feliz, porque se lo merece. Que encuentre a alguien que pueda formar una familia con ella o formar un futuro. Yo me he dado cuenta de que por mucho que la quiera no era lo que me convenía", añadía él.