Manuel González ha tenido una charla con Montoya en la que le ha prometido que si hubiera sabido lo mucho que estaba sufriendo no hubiera quedado con Anita Williams tras las grabaciones de 'La isla de las tentaciones 8' ; además, le ha pedido perdón si le ha vacilado en exceso y le ha dicho que quiere que sea feliz al lado de la catalana, animándole a perdonarla para que vuelvan a ser una pareja.

Muchos seguidores de 'Supervivientes' han aplaudido esta charla entre los habitantes de Playa Misterio, pero Marta Peñate ha asegurado en la red social X que no confía en que el exnovio de Lucía Sánchez esté siendo sincero con el de Utrera y que esté realmente arrepentido de su forma de actuar: "Manuel parece un angelito. Me alegro por quien compre el papelón. Yo no".