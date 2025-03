"Me vienen casi todos los días pensamientos de culpabilidad de estar perdiéndome esto por estar aquí. Luego pienso que lo hago por ellos, porque él tenga la mejor vida posible y se me pasa. Pero es lo que peor estoy llevando aquí con mucha diferencia", confesaba Borja, muy emocionado, tras ver un vídeo de su pareja Ana Solma felicitándole el día del padre y de su hijo.

Ana, antes de 'Supervivientes: Tierra de nadie' compartía una foto del último café que se tomó con Borja antes de su marcha a Honduras y este texto: "Tendrás una sorpresita por el día del padre, tú no lo sabes, pero vas a llorar mucho".

Ella se anticipaba a lo que iba a terminar pasándole a Borja, que no podía evitar las lágrimas al ver esta sorpresa, momento al que ella reaccionaba: "Te queremos, Papi". Como también a un "Ana, te quiero" que Borja le lanzaba desde la playa: "Me pondré este vídeo cada vez que no recoja la casa".