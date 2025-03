La noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie' estuvo llena de emociones, sobre todo para los que eran integrantes de 'Playa Misterio', Anita, Montoya y Manuel, los que descubrían que dos de ellos se iban a unir al resto de los concursantes y que otro iba a se quedaba fuera, lo que no sabían es que "no iba a estar expulsado" porque quedaba otro secreto por descubrirse.

Lo que no se esperaba ella es que Carlos Sobera iba a comunicar un secreto que faltaba por descubrirse: “En toda esta historia hay un giro que no te esperas, lo tuvo preparado desde el principio Poseidón , no estás expulsado . Así lo ha planificado Poseidón para que todos los demás crean que estás expulsado , pero no lo estás y te conviertes esta noche en el nuevo secreto de 'Supervivientes 2025".

Después de la gala, Gabriella quería dar las "gracias" a sus seguidores "por el apoyo" y todos los mensajes bonitos que estaba recibiendo sobre Manuel, asegurando que había sido una noche de muchos nervios: "Lo he pasado fatal, casi me da un parraque, pero ya estoy más tranquila, solo le deseo mucha fuerza a mi niño y yo le voy a esperar aquí defendiéndole con uñas y dientes ".

Tras esto, la que fuera tentadora en 'La isla de las tentaciones 8' escribía un texto en Instagram explicando la actitud que tuvo en plató: "Ayer, mi frustración viene porque votastéis para que se fuera, no porque haya sido un mal superviviente, si no porque tiene una etiqueta que no le pertenece, las personas evolucionan, aprenden y mejoran. Y no se merece que se le martirice toda la vida por lo mismo. Seguiré dando la cara por él porque, independientemente de cómo haya sido en su pasado, a mí me ha demostrado mucho en poco tiempo y nadie va a hacer que cambie de opinión".