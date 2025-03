El primero en hacerlo ha sido Borja. Tras beberse el vaso entero, se dirigía la zona de nominaciones, donde le esperaba una tablet. El superviviente disfrutaba de su vídeo y acababa entre lágrimas: " He visto a mi hijo Luca jugando. Y un mensaje de Ana felicitándome el Día del Padre", comenzaba.

"Me vienen casi todos los días pensamientos de culpabilidad de estar perdiéndome esto por estar aquí. Luego pienso que lo hago por ellos, porque él tenga la mejor vida posible y se me pasa. Pero es lo que peor estoy llevando aquí con mucha diferencia", finalizaba confesando lo que sentía.

Tras Borja, le llegaba el turno a Damián , que tampoco dudaba en beberse un vaso entero del ya mencionado "elixir del inframundo": "Le iba a escribir un mensaje en la playa mañana. Sin darle al play, ver a mi mujer con mi niña, que está enorme encima... Me siento culpable de estar aquí ", se sinceraba.

"Siento como que dejo a mi mujer con el marrón de una niña de un mes. Y si encima no estoy a gusto, es que... Las amo con locura. Sé que es verdad lo que dice ella, pero no sé si tengo las fuerzas para estar aquí. Las echo mucho de menos".

Tras las lágrimas de Borja y Damián, llegaban las de Álex. El superviviente, muy emocionado, recibía el mensaje de sus dos hijas y compartía su pasión por ellas: "Muchísimas gracias por este regalo. No hay nada imposible, ese es el mensaje que quiero darle a ellas. Qué dos mujeres más bonitas. ¡Vivan las mujeres, que lo son todo! El mensaje me ha llenado de fuerzas. Os amo ".

Por último, el cuarto superviviente al que le esperaba un bonito mensaje era Álvaro Muñoz Escassi. En esta ocasión, todos hemos podido ver el vídeo, ya que sus hijos, mayores de edad, han decidido compartirlo con la audiencia: "Ahora de mayor soy un poco más sensible. Son lo que más quiero en el mundo. Estoy muy orgulloso de los dos", reaccionaba al verles.

No obstante, aún no habían acabado las sorpresas. Koldo, aunque no es padre, siente que los hijos de su mujer, Laura y Miguel, son como sus hijos. Y ellos le sienten como padre de la misma manera y, por ello, también enviaron un especial mensaje al superviviente. Sus palabras provocaban las lágrimas del chef: "Sienta muy rico. Amo mucho a mi mujer, a Laura y a Miguel, les quiero muchísimo".