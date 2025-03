Donde no tuvo más oportunidades que una fue en otros programas de Telecinco en los que participó y le mandaron a su casa. Damos un salto al pasado para recordar las otras expulsiones históricas del de ‘la manita relajá’ .

Fue allí donde, tras varias semanas teniendo citas, la guapísima joven tomó la decisión de dejar de conocerlo por una razón muy concreta: “Me pareces buena persona, pero no me veo contigo en una relación”, le dijo, para justificarse.