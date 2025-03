Lo que no sabía Manuel es que todavía quedaba algo por descubrirse y que Poseidón tenía una sorpresa para él, la que le comunicaba Carlos Sobera en directo y le hacía romperse por completo de felicidad: “En toda esta historia hay un giro que no te esperas, lo tuvo preparado desde el principio Poseidón, no estás expulsado. Así lo ha planificado Poseidón para que todos los demás crean que estás expulsado, pero no lo estás y te conviertes esta noche en el nuevo secreto de 'Supervivientes 2025".