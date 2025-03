Carlos Sobera le comunica a Manuel que no está expulsado de 'Supervivientes': "Te conviertes esta noche en el nuevo secreto de 'Supervivientes"

Anita y Montoya se unen al resto de supervivientes y provocan la sorpresa en la palapa con su llegada

Manuel González le enseña a Terelu Campos el gesto de amor que ha tenido con Gabriella: "Estoy pilladete"

Anita, Montoya y Manuel empezaban la noche de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ sin saber que se iban a enfrentar a la expulsión de uno de ellos y los otros dos iban a unirse a los equipos de las playas, descubriendo así sus compañeros el secreto que han estado esconciendo en 'Playa Misterio', todo en medio de todo lo que ha ocurrido entre ellos en Honduras.

Las lágrimas de Montoya al descubrir que sigue como concursante de 'SV'

Y llegaba el momento más esperado de la noche para ellos, entre nervios y reflexiones, el primero iba a descubrir que sigue como concursante. “Los espectadores de ‘Supervivientes 2025’ han decidido que el primero o primera en convertirse en concursante oficial y que se mude con el resto sea… Montoya”, entonaba Carlos Sobera.

Al escuchar su nombre, Montoya se tiraba muy emocionado al suelo y se abrazaba con Anita y Manuel: “Muchas gracias, familia y flamencos. Es una gran oportunidad. Estoy muy feliz, estaba con sentimientos encontrados porque no han sido días fáciles, quiero ya centrarme en el concurso. Físicamente me encuentro fuerte y con ganas, pero me estaba superando, ha sido muy duro”.

Antes de separarse de los que han sido sus compañeros de ‘Playa Misterio’, les dedicaba unas palabras: “Manuel ha empatizado, creo que como persona es un chaval bueno y sé que es un sueño para él estar aquí. Y Anita, tienes que estar muy orgullosa por todo lo que eres, quiero que se queden los dos, mucha suerte”.

Manuel y Anita vivían un especial momento, que no ha sido el único en los últimos días, en el que estaban un largo momento abrazados, mientras se dedicaban unas bonitas palabras. Y tras esto, Montoya emprendía su viaje en la barca a una nueva playa.

Anita estalla de felicidad al saber que sigue como concursante

Tras esto, Carlos Sobera volvía a repetir la ceremonia y entonaba que “los espectadores de ‘Supervivientes 2025’ han decidido que el primero o primera en convertirse en concursante oficial Anita”.

"No me lo creo, gracias España, sois los mejores, he venido a dar el cien por cien de mí", decía muy feliz Anita, que se abrazaba a un Manuel visiblemente triste al no ser elegido por la audiencia: "Para mí está todo olvidado". "Pídele perdón a Gabriella de mi parte", le decía ella antes de despedirse, pero antes él ayudaba a su compañera a subirse a la barca.

Manuel aseguraba estar "triste" porque era un sueño para él: "Quería ponerme a prueba, pasar hambre y hacer de todo, pero la gente no lo ha querido así, ya me lo dará Dios por otro lado".

El momentazo de Terelu y Montoya con su llegada a la palapa

Montoya, que era el primero en entrar a la palapa y con el que los concursantes no podían evitar poner cara de sorpresa, además descubría que ha compartido tiempo con Terelu en Honduras sin que ellos supieran nada, dejando unas divertidas reacciones en la palapa mientras no daban crédito con esto: "¿Pero os habéis liado?"

La gran sorpresa de los concursantes con la llegada de Anita y Montoya

Pero las sorpresas no se acababan para los concursantes, se descubría un segundo misterio, que no era ni más ni menos que Anita entrando a la palapa, lo que provocaba caras de sorpresa, pero más 'shock' iba a provocar cuando se enteraban de todo lo que ha pasado en 'Playa Misterio' este tiempo.

Montoya y Anita contaban toda la verdad. "Hemos estado en la playa, yo llegúe el primero y entraron Anita y Manuel, ha habido muchos líos y muchas cosas", lex explicaba él y muchos de ellos escuchaban con la boca abierta, que no dudaban en hacer la gran pregunta: "Pero, ¿estáis juntos?"

Algo que ambos respondían hablando de sus sentimientos, como también les contaban que Manuel había sido el elegido por la audiencia para no continúar en la experiencia.

Por tanto, llegaba el momento de elegir en qué grupo iba a convivir cada uno, Montoya era el que tenía que decidir al ser el primer elegido por el público para ser concursante oficial: "Nosotros hemos venido a pasar fatigas y a mí me gustan los retos, me voy a 'Playa Furia'. Lo que hacía que Anita se uniera a 'Playa Calma'.

Manuel se rompe al saber que "no está expulsado"

Lo que no sabía Manuel ni el resto de concursantes es que Carlos Sobera le iba a comunicar algo y es que no estaba expulsado de manera definitiva: “En toda esta historia hay un giro que no te esperas, lo tuvo preparado desde el principio Poseidón, no estás expulsado. Así lo ha planificado Poseidón para que todos los demás crean que estás expulsado, pero no lo estás y te conviertes esta noche en el nuevo secreto de 'Supervivientes 2025', no va a ser fácil y te vas a enfrentar a muy duros contrincantes, has perdido una oportunidad, pero van a nacer otras muchas para ti". Noticia que provocaba las lágrimas de felicidad Manuel.

Así se enteraban los tres de que se enfrentaban a una expulsión

“Esta noche vais a descubrir uno de los misterios más importantes de ‘Supervivientes’ y tiene que ver con vosotros. Vais a descubrir todas las incógnitas”, les advertía Carlos Sobera al conectar con ‘Playa Misterio’ y lo que no sabían ellos es que se iban a enfrentar a una expulsión sorpresa y los otros dos comenzaban una nueva etapa en el concurso.

Y llegaba el momento en el que el presentador les comunicaba que uno de ellos iba a ser expulsado por la audiencia y lo que iba a pasar con los que se quedaban, lo que les dejaba un poco en ‘shock’.

El primero en pronunciarse sobre esto era Montoya: “Me acabo de quedar sin palabras, se coge cariño al lugar, era lo último que nos esperábamos”. El que terminaba emocionado.