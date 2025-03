Jorge Javier comunicaba la decisión de la audiencia: "¡Los espectadores han decidido que debe seguir en 'Supervivientes'... ¡Laura Cuevas!" . Esto se traducía en que Samya es la primera expulsada oficial de esta edición de 'Supervivientes 2025': "Me habría gustado quedarme para dar más de mí, pero no pasa nada...", decía, con la voz entrecortada y visiblemente emocionada.

"Muchas gracias. ¡No me lo esperaba! Gracias por los que me habéis votado. No me voy a quejar tanto a partir de ahora", decía, por su parte, Laura Cuevas, resoplando y muy alegre tras ser la salvada. Los concursantes se despedían de Samya y esta, tras coger su saco, se marchaba de la palapa.