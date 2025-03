Érika confiesa que sí acudió al reencuentro y el motivo por el que no salió

Érika Portillo no apareció en pantalla en el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones 8'

La extentadora ha aclarado que sí estuvo en el chalet donde se graba, pero que no salió en pantalla

Érika Portillo fue la tentadora favorita de Eros y de Álvaro en 'La isla de las tentaciones 8', pero no estuvo en el reencuentro tres meses después, lo que alertó a sus seguidores, que le preguntaron por qué no había participado en el mismo. Ella les explicó a través de Instagram que se encontraba bien y que ya daría detalles, pero pasaron las semanas y no se animó a contarles lo ocurrido hasta ahora.

"Es la pregunta del millón", ha comenzado diciendo la andaluza en un vídeo que ha compartido en sus stories para aclarar que sí que estuvo presente en el chalet en el que se graba el reencuentro, pero que no tuvo oportunidad de aparecer finalmente delante de cámara porque no tenía ya ninguna trama que solucionar con Álvaro.

"Yo estuve allí solo para el reencuentro con Álvaro porque a Eros qué le iba a decir, si lo de Eros se terminó allí. Yo fui al de Álvaro, esperando para entrar, pero Alba contó demasiado pronto que Álvaro estaba con Mayeli y ya una vez que se sabe que Álvaro tiene novia, ¿qué pinto yo ahí si se sabe que yo ya no he tenido nada más con Álvaro?", ha revelado la sevillana, que cree que "era lógico" que ya ella no saliera a plató.

¿Por qué no intentó conocer a Álvaro fuera?

Otra duda que ha resuelto Érika es por qué no tuvo nada fuera con Álvaro ni intentó conocerlo al regresar a España cuando él ya era un hombre soltero porque Alba García lo había dejado en la hoguera final. "Lo nuestro fue tensión sexual que se resolvió y nada más. Yo cuando llegué a Madrid me fui por mi lado, pasé de todo el mundo y se acabó", ha declarado la extentadora, que cree que Álvaro tampoco habría querido conocerla fuera.

¿Le gustó Eros realmente?