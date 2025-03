Eros - que selló la paz con Bayan - no tenía ninguna historia que cerrar con ella porque dejaron de conocerse en Villa Montaña, mientras que Álvaro no tuvo nada con ella al salir porque inició una historia de amor con Mayeli , de la que ahora confiesa estar enamorado pese a las dudas de Alba acerca de sus sentimientos por la que fuera la tentadora favorita de Tadeo.

No obstante, a sus seguidores de Instagram les hubiera gustado verla en el reencuentro y se han preguntado por qué no ha acudido. Érika ha reaccionado a estos mensajes en sus stories explicando que no le ha ocurrido nada para tranquilizar a sus 'followers': "Muchos de vosotros os preguntáis por qué no salí en el reencuentro... Estoy bien, no me ha pasado nada, amores, ¡ya os explicaré lo que pasó! Os quiero mucho".