Además, ha aprovechado el momento para hacerle preguntas sobre su relación con Patricia Conde, lo que le ha llevado a emocionarse: "Patricia fue quien me animó a venir. Me encanta la naturaleza, mi sueño es estar en una isla, no tener que ponerme zapatos, no coger el móvil nunca..." Sin embargo, tras estas palabras Adrover sufría un bajón y comenta "me entristece no poder estar con ella, pero me da fuerza. Nunca en 17 años, he estado separado más de una semana, pero mola mucho estar aquí".