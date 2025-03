Montoya no ha podido evitar las lágrimas tras recibir un regalo muy especial de Anita

Ambos han protagonizado un tenso enfrentamiento que ha terminado con ella poniendo distancia

Una expulsión y dos salvaciones dan un giro radical y completamente inesperado a la lista de nominados: "Así lo ha decidido Poseidón"

Desde que llegaron a Honduras, su paso por el programa está siendo toda una montaña rusa. Anita y Montoya se reencontraron en 'Supervivientes' y, desde entonces, han protagonizado todo tipo de momentos, tanto buenos como malos. El pasado domingo, durante la gala de 'Conexión Honduras', ambos tuvieron una fuerte discusión.

Después de lo ocurrido, Anita decidía tener un detalle con su expareja. En su playa, utilizaba las ramas de una palmera para hacer un corazón. Y a este corazón sumaba uno más hecho con la cáscara de un coco. Una vez terminado, se dirigía a la valla para entregárselo: "Madre mía, qué tonta eres", reaccionaba Montoya mientras se abrazaban. "Esto lo hago porque quiero", le respondía ella.

Tras ver el vídeo, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' comentaban lo ocurrido con Carlos Sobera. "Nuestra historia es infinita, para lo bueno o para lo malo", comenzaba Anita. Por su parte, Montoya se mostraba firme respecto a una posible reconciliación: "Esas cosas te llenan, ella sabe que la quiero con locura. Esas cosas sientan bien, pero mi corazón no las recibe con la ilusión de antes. Me frustra todo. La veo así y me pregunto por qué ahora".

No obstante, Anita se levantaba y se dirigía hasta él para darle un abrazo y se sinceraba una vez más con el presentador: "Carlos, yo soy de las que prefiere tarde que nunca. Yo no sé si es recuperable o no, cada cosa a su tiempo. Si se tiene que recuperar algún día será cuando quiera el tiempo, no cuando quiera yo ni nadie. El tiempo pone cada cosa en su lugar, pero destino solo hay uno".

Gala, sobre Anita: "Manipula a Montoya"

Después de que Anita le entregara a Montoya su regalo, Gala no dudaba en comentar la escena con Nieves: "Siento que ella le manipula. Porque sabe que le puede afectar. Entonces es como que la caga y le pide perdón. Si tú no estás estable, no juegues con la estabilidad de otra persona que ya lo ha pasado mal".

La propia Anita descubría sus palabras en directo y le daba respuesta al instante: "Sí, le manipulo a cada segundo. ¿Yo a ti te manipulo de alguna forma? ¿Yo te demuestro las cosas con regalos? Me da rabia que hablen sin saber. Yo te pedí perdón nada más llegar a la playa".

Anita se planta: "Fin radical"

Tras las opiniones de Gala en directo, Anita acababa perdiendo la paciencia y se pronunciaba una vez más para zanjar el tema: "Yo el apoyo de Montoya no lo busco, tengo el apoyo de todos mis compañeros. Tengo a mi equipo. A Montoya le pedi perdón y a los dos días le regalé el coco".

Y, aunque el programa seguía su curso, la discusión entre Anita y Montoya continuaba: "Yo no vengo aquí a conquistar a nadie", aseguraba ella. "¿Por qué haces el drama de que llevas desde diciembre arrastrándote haciéndome quedar como el malo?", le decía él.