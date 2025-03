Carmen Alcayde se daba por aludida y la tensión se convertía en la protagonista del momento: "Siempre soy yo, hija". Gala no dudaba en frenarle en seco: "Carmen, deja de llevártelo todo a lo personal. No es el momento, no lo lleves a tu momento, estamos con ella ".

"Se me ha atacado más que a nadie. ¿Y tú quieres decir que me victimizo para que me crea víctima cuando solo se me ha reñido a mí? ¿En 17 días solo he hecho cosas mal yo?", se justificaba Carmen. Poco a poco, ambas iban aumentando la tensión, hasta que Nieves intervenía con una broma para intentar calmar el ambiente: "¿A que me desmayo para que no discutáis?".