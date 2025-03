La última hora de 'Supervivientes' ha mostrado en exclusiva el detrás de cámaras de la discusión entre Anita y Montoya , en la que ella era incapaz de contener sus lágrimas tras escuchar también las opiniones de Gala sobre ella. Anita dejaba claro ante Gala que no necesitaba el apoyo de Montoya: "No lo busco, tengo el de todos mis compañeros. Tengo a mi equipo. A Montoya le pedí perdón y a los dos días le regalé el coco".

Después de la fuerte discusión, el programa se fue a publicidad, y en este tramo de tiempo, Montoya le pregunta a su expareja "¿Tú puedes empatizar, por una vez en la vida, lo que yo estoy sufriendo?, tras esto Anita asegura que "no puedo más", sale de la discusión y rompe a llorar. Borja no duda en mostrar todo su apoyo a su compañera y le dice que cuente su versión, y no solo eso, mientras abraza a Anita, la pareja de Ana Solma se pone tajante con sus palabras y le dice a Anita: "Te están dejando como un trapo y tú callándote".