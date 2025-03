Jorge Javier le preguntaba a Montoya si todavía sigue enamorado o no de Anita y el exconcursante de 'Supervivientes' señalaba que está centrado en la supervivencia, intentando desconectar de todo lo pasado: "Ya comuniqué todo. Lo importante ocurrió fuera. Me sorprenden esos celos, nunca la he visto celosa". Anita subrayaba que eso era de broma y Montoya tiraba de ironía: "Entre broma y broma, los celos asoman". "Si estás descubriendo ahora esos celos... qué le voy a hacer", añadía Montoya.