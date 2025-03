La expareja ha protagonizado su discusión más tensa hasta el momento

El motivo: Laura Cuevas ha sacado a la luz el beso que se habrían dado en ausencia de cámaras

Una nueva discusión entre Anita y Montoya termina con una tajante decisión de la superviviente: "Se acabó"

El paso de Anita Williams y Montoya por 'Supervivientes' está siendo una auténtica montaña rusa. Desde que se reencontraron en Honduras, la expareja ha vivido momentos de todo tipo, tanto buenos como malos. Pero, en las últimas horas, ha salido a la luz algo que lo cambiaría todo.

Anita y Montoya se han besado. O eso es lo que asegura haber visto Laura Cuevas. No obstante, los protagonistas no son tan claros con lo que ha pasado y esto ha provocado una monumental bronca en la playa que ha continuado en la Palapa durante la gala de este jueves.

El supuesto beso de Montoya y Anita

"Ustedes os habéis dado un beso en los morros, que aprovechasteis el segundo que no estaba la cámara", aseguraba Laura Cuevas más que convencida. "¿Cuándo me dio el beso?", le preguntaba Anita tratando de poner a prueba lo que su compañera decía. "¡El segundo día de estar aquí!", afirmaba nuevamente llena de razón.

Por su parte, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sonreía y confirmaba la existencia de ese beso con su respuesta: "Vale, pues ahora entiendes que me vuelva loca de la cabeza cuando la otra dice que le manipulo". Laura le daba entonces una clara respuesta: "Aquí el que marea la perdiz es Montoya".

La pareja, al borde del abandono

Pronto le llegaba a Montoya la información. Rosario y Ángela se encargaban de contarle a su compañero lo que se estaba comentando sobre él y su exnovia. "Laura ha dicho que os ha visto a Ana y a ti comeros la boca, y Ana ha dicho que es verdad", le decían.

La reacción de Montoya era completamente diferente a la de Anita. Las lágrimas inundaban su rostro: "Yo he venido a Honduras a curarme yo solo, otra vez me ha decepcionado". Ella, que lo estaba escuchando, se venía abajo al oír sus palabras: "No puedo más, me piro a mi p*** casa con mi hijo".

Rosario continuaba su conversación con el andaluz y le decía que lo que veía en ellos era a dos personas haciéndose daño. Ante las palabras de su compañera, Montoya llegaba a una conclusión: "Entonces tiene que abandonar uno de los dos. Abandono yo, te juro que me voy. Era un sueño que tenía de siempre, pero a este precio no estoy más".

Laura Cuevas insiste: hubo beso

Durante la gala de este jueves, los concursantes veían precisamente estas imágenes y Laura Cuevas no dudaba en mantenerse. Y no solo eso. La superviviente decidía recrearlo en pleno directo y le daba un pico a Koldo: "Así fue. Lo que pasa que está con el qué dirán, pero está loquito por Anita", decía.

Pero, lejos de sumarse a la divertida escena, Montoya se mostraba completamente enfadado: "Tú no sabes lo que yo he sufrido, ya me estás tocando la moral. Lamentable". Acto seguido, Jorge Javier pedía a Anita que confirmara cómo fue el beso. La superviviente se unía a su compañera y también lo recreaba.

"Yo he estado meditando toda la noche, porque sabía que este tema iba a salir. Tenía dos opciones: decir la verdad o mentir", añadía Anita. Mientras, Montoya continuaba exteriorizando su enfado: "Me da igual la gente, tú no vas a venir aquí a hundirme", le decía a Laura Cuevas para enzarzarse una vez más.

Montoya huye corriendo de la Palapa

Y, preso de los nervios ante las continuas discusiones, Montoya sorprendía en pleno directo: el superviviente abandonaba corriendo la Palapa: "O me separan o me voy a mi casa. Yo no estoy para esto. Yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy de aquí, por favor. Me ha vuelto a fallar. Yo no hago nada más aquí, me voy a mi casa", repetía a gritos.

No obstante, Montoya conseguía volver a la calma y regresaba a la Palapa: "Para mí esto es súper ruin. El amor se puede perder, pero quedaba la persona. Podrá ganar muchas pruebas, pero me va a perder como persona. Me siento muy decepcionado. ¿Qué quieres conseguir con esto? Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora invertarse un beso... Me parece muy ruin".

Y, ante tal declaración, Anita no dudaba en darle respuesta: "Yo no miento desde que tengo 17 años. Mucho menos voy a mentir con algo tan insignificante como un pico. No sé por qué no lo quiere aceptar. No le quiero desear el mal, sé que esto le duele, le molesta y hubiera preferido que nadie lo supiera".

Anita también abandona la Palapa

Momentos más tarde, era ella quien salía corriendo de la Palapa superada por la situación. Makoke iba tras ella para tranquilizarla y mostrarle su apoyo: "Estate tranquila. Pobre, está todo el día así. Lo estabas haciendo súper bien, te estabas conteniendo, estaba súper orgullosa de ti. Respira, no entres al trapo", le decía la colaboradora de television.

Pero Anita no podía parar de llorar desconsolada: "Es que no para, no para, no para. Y sigue, y sigue". La exnovia de Montoya mostraba su agradecimiento a Makoke momentos después: "Me sirven mucho sus consejos".

Su conversación más tensa

Y es que esta ha sido, sin duda, su discusión más tensa. De hecho, su enfrentamiento por la existencia o no de el famoso beso hizo que mantuvieran una conversación muy complicada. "Me siento traicionado otra vez. No tengo necesidad de estar así. Yo creía que esto iba a ser mi cura y está siendo mi tortura. Yo aquí no te he comido la boca. Yo te la habré comido muchas veces, pero aquí no. No me vas a dejar de mentiroso", insistía él.

"No es verdad. ¿Por qué mientes? Es un pico. ¿No me has dado un beso en la boca? Se lo he negado 20 veces (a Laura) hasta que me ha dicho cómo ha sido. Quiero que digas que sí porque no pasa nada porque nos hayamos dado un beso en la boca", le respondía ella entre lágrimas.

El momento de la reconciliación

Finalmente, y tras una noche llena de reproches, gritos y lágrimas, llegaba el momento de la reconciliación. La experaja visionaba un vídeo en el que, después de todo lo ocurrido, los dos acercaban posturas en la valla que separa sus playas.

Jorge Javier les invitaba entonces: "Esto es lo que pasa en Honduras, ahora nos llevamos bien. ¿Intentamos volver a cuando nos llevábamos bien? ¿Intentamos volver al 'tal como éramos'?". A él se unía Laura Madrueño, que también les animaba en la Palapa: "Yo creo que sí, chicos. Venga, que tenemos una tensión tremenda, ¿qué os parece si os dais un abrazo?".