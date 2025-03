"Lo primero que me suelen decir es 'Tadeo que te veo'. Y normalmente me dicen que me ven un chaval buena gente y que se han hartado a llorar conmigo ", explica Tadeo en una entrevista con la web de Telecinco.

Álvaro, sin embargo, confiesa que su experiencia ha sido buena: "He tenido poco hater, pero la última parte de mí paso si que ha sido más sonada y recibo más críticas. He recibido comentarios de 'cambias a una por otra' o 'cambias el oro por el cobre' y eso me duele", explica la ex pareja de Alba.