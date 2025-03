Antes de subirse a la estructura, Samya ya mostraba sus nervios de tener que realizar esta prueba y, nada más comenzar ya mostraba lo complicado que le estaba pareciendo: "Me estoy irritando el culo... Dios, si yo no he ido al gimnasio en mi vida. Si me está dando un ataque de pánico, ¿cómo bajo? Me está sudando todo, tengo que estar en una postura vamos... muy favorecida".