No todo brilla bajo el sol de Honduras. Mientras algunos concursantes de 'Supervivientes' se están dejando la piel —y los nervios— en cada prueba, otros parecen estar naufragando… y no precisamente en una prueba de apnea. En esta ocasión, los focos se posan sobre una de las participantes que, para sorpresa de muchos, no está cumpliendo con las expectativas.