Nieves aseguraba que "no puede decir nada que no sea bueno" de sus compañeros porque, gracias a ellos, "de vez en cuando ha podido sacar una sonrisa", pese a que está en bucle y no se encuentra muy bien: "Tengo subidas y bajadas".

El presentador le preguntaba el motivo de este bajón y ella se sinceraba por completo: "Estoy con una mentalidad muy mala, no me esperaba lo del martes para nada, no sé si es que he hecho mal o no se me ha entendido, o simplemente que no gusto tanto como las otras personas que se salvaron".