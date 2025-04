"Qué difícil es esto. Me quedo con Titi", respondía. Acto seguido, la presentadora le ofrecía un chisquero , pero la respuesta de la superviviente era la misma: "No, hay cerillas. Me da igual, lo siento".

De la misma manera que Anita decidía quedarse con su objeto personal, lo hacían Álex Adrover y Koldo Royo. "Me quedo con mi objeto personal que es lo que me da de comer todos los días. Aprecio esto y me da la vida", decía el actor valorando el cojín con las fotos de su mujer, Patricia Montero, y sus dos hijas. "Koldito tiene unos valores que no me dejarían entrar en casa. Prefiero morir con hambre que sin valores", explicaba Koldo al decidir no separarse de su objeto personal.