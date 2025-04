Montoya se rompe al hablar con Carmen Alcayde de lo que le ha ocurrido con Anita en Honduras

Anita y Montoya se emocionan en su conversación más sincera

Montoya y Anita protagonizan su conversación más sincera y llegan a un acuerdo: "Tenemos que llevarnos lo mejor posible"

Aunque parecía imposible después de las fuertes discusiones y los reproches que se han dedicado en Honduras, Anita y Montoya parece que han conseguido llegar a un entendimiento y, cada vez, pese a estar en grupos diferentes, son más apoyo el uno para el otro, como bien han demostrado en la sincera conversación que han tenido.

Montoya y Anita se acercaban a valla que separa una playa de la otra, donde tenían una conversación. "¿Qué prefieres un amigo o un enemigo?", le preguntaba Montoya y Anita lo tenía claro: "Un amigo".

Montoya y Anita se sinceran el uno con el otro

Momento en el que él se sinceraba con un expareja: "Te lo juro, pienso muchas veces en las cosas buenas porque ya no me hace..." "Yo no lloro de pena, lloro porque me acuerdo de cosas. La vida es un aprendizaje constante", le decía ella, visiblemente emocionada.

Y Montoya no podía contener las lágrimas: "Todo pasa por algo, yo ya he venido aquí y ya sí me he curado. Yo ya he ganado el premio, creo que mi familia estará contento por eso, ya se merecen darles una alegría porque tanta fatiga..."

Ambos se daban un sincero abrazo, entre lágrimas, asegurando que necesitaban "soltarlo", con un "te quiero" que entonaba Anita y Montoya respondía con un "y yo".

Montoya, a Carmen Alcayde sobre Anita: "No quiero que ella esté mal"