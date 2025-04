Makoke se mostraba rota al saber que el servicio médico de 'Supervivientes' tenía que decidir si continuaba y al recordar el momento de su caída: "Me sacaron de aquí en helicóptero , pensaba todo lo malo y estoy bien, no quiero irme, Jorge".

Jorge Javier le pregunta a Makoke si "cuando iba en el helicóptero con Julio Iglesias le ponía canciones suyas", algo que ella negaba: "No, me explicaba lo que era Miami, se ponía a cantar cuando íbamos en el coche" .

Además, Makoke se confesaba sobre lo que ha supuesto para ella estar en Honduras: "Cuando entré en 'Supervivientes' me lo tomé como un trabajo, pero me ha dado una 'guantá' sin manos este reality, estoy haciendo cosas que ni yo misma me reconozco, tener la fuerza mental de aguantar esto, me he sentido la mujer más empoderada del mundo y por nada del mundo me quiero ir".