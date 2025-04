Samya abre su maleta y no puede dejar de gritar al reencontrarse con un objeto: ''¡Por fin!''

Samya se convertía el pasado domingo en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes'. La audiencia decidía que ella, y no Ángela Ponce, fuese la que debía abandonar la convivencia. La concursante, entre lágrimas, se mostraba emocionada: "Estoy bien, pero porque me he ido con un grupo con el que me he sentido cómoda, me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Hoy iba a ser un día triste porque yo me he sentido bien con este grupo".