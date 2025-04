Nada más conectar con Jorge Javier Vázquez, Makoke no dudaba en pronunciar un discurso mostrando su deseo de continuar en la aventura: "No me quiero ir, te hago aquí el pino puente. Estoy fuerte. Me estoy acordando de mis hijos y de mi novio. Me he caído, pero me he repuesto. Soy muy fuerte, que para eso me cuido", decía muy convencida.