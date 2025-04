Los compañeros de 'Supervivientes' critican la actitud de Laura Cuevas con Makoke y la acusan de ser traicionera

Laura Cuevas niega ser 'la mala de la película' y deja caer que Makoke le dijo una información muy personal sobre Escassi

Makoke rompe a llorar al conocer la decisión del equipo médico sobre su continuidad y poder hablar con su novio: "No me quiero ir"

Laura Cuevas y Makoke pasaron de ser amigas a enemigas. Una enemistad que si ni siquiera pudo ser resuelta en el puente de la discordia. Este radical cambio de actitud por parte de la concursante ha sido duramente criticado por sus compañeros de ‘Supervivientes’, especialmente por Montoya quien asegura que no se fía de ella pues considera que es una persona que miente mucho y que ahora entiende por qué Isabel Pantoja la despidió de Cantora.

Unas declaraciones que han hecho estallar en la palapa a la concursante, protagonizando un fuerte enfrentamiento con sus compañeros en las que ha negado ser 'la mala de la película', dejando caer que Makoke le confesó una información sobre Escassi comprometedora.

Así ha sido el tremendo enfrentamiento

La extrabajadora de Isabel Pantoja se siente muy ofendida por las declaraciones de sus compañeros, quienes además le han acusado de mentirosa al haber revelado que Makoke le confesó que se había guardado dos barritas en la chaqueta: “En primer lugar quiero decir que no he mentido en absolutamente nada, no me lo puede decir alguien que no estaba en esa conversación como es Montoya”.

Siguiendo con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, le contesta a sus suposiciones sobre su salida de la finca de la tonadillera: “Montoya está a la vista que no tiene ni idea de cómo salimos de Cantora y no puede opinar”. Además, asegura que Carmen Alcayde apoya a Makoke por una única razón y ese es “no conocerla bien porque en el momento que empiezas a conocerla bien no te crees absolutamente nada de esa persona”.

Para terminar, Laura Cuevas niega haber sido amiga de la madre de Anita Matamoros: “Yo creía que estaba empezando una amistad con Makoke y cuando me di cuenta de cómo era, di un paso atrás”. Una justificación que Montoya no ‘compra’, pues considera que todo tuvo una intencionalidad: “Cogiste lo que te interesaba y luego la vendiste”.

Laura Cuevas ‘lanza la piedra y esconde la mano’

La concursante niega ser ‘la mala de la película’ en esta historia y deja caer un ‘bombazo’: “Es peligrosa y cuando salgamos te voy a contar las cosas que me contó de Escassi”. Una declaración que no ha dejado escapar Jorge Javier Vázquez, quien ha intentado indagar en el tema. Sin embargo, Laura Cuevas no ha soltado prenda: “Imagínate cómo serán que no las puedo contar de lo fuertes que son”.