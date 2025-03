La diseñadora de joyas y creadora de contenido se miraba en el espejo tras 25 días en tierras hondureñas y apenas "notaba diferencia". Sí en el pelo: "¡Menudo cuadro! Los brazos me los noto un poco más delgados y de tetas estoy más plana de lo normal. No he cambiado mucho de peso... lo del pelo es para llorar". La influencer se miraba cada detalle al milímetro: "Me encanta cómo estoy de morena. Y sin grasa".