La expareja de Lola Mencía asegura que no era plato de buen gusto volver de la 'faena' y encontrarse a gente tirada en la playa tomando el sol "de vacaciones". Además, según afirma, luego eran estas personas quienes distribuían los peces que ellos no habían pescado: "Yo me quedaba loco. Esta gente no hace nada y encima son los que reparten. Es increíble" .

"El egoísmo no está en que has ganado una prueba y no quieres compartir. La has ganado tú, tú te lo has ganado y si quieres tú te lo comes solo o si quieres repartes y eres una bellísima persona. Ahí no hay egoísmo", afirma, "El egoísmo está en el que no pesca, no hace nada y exige su pez".