Ana López reacciona a la preocupación de Borja de ser padre de nuevo

Antes de que todos supieran esta noticia, especularon sobre qué podía ser y Borja González comentó que temía que podía ser que alguno de ellos fuera a ser padre . "Como es una noticia grave", resaltó el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que remarcaba que no quería que su novia, Ana López, estuviera embarazada de nuevo porque no quiere tener más hijos aparte de Luca, su bebé de un año.

"Borja cagado pensándose que volvemos a ser padres", ha comentado la amiga de Marieta y María Aguilar en sus stories junto a una foto en la que muestra cara de estupefacción. "Tranquilidad, la respuesta es no", añadía, para dejar claro que no está embarazada y que su novio no ha acertado con su predicción acerca de su futura paternidad. Por el momento, seguirán siendo una familia de tres.