Rosario se reencuentra con Stiven y desvela si ha abandonado por amor: "Me fui en una situación delicada"

Tras llegar a su casa en Elche, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha difundido un comunicado en Instagram

La exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha aclarado si se arrepiente de haber abandonado y ha compartido el mensaje de su novio

Hace una semana, Rosario Matew tomaba la decisión de abandonar 'Supervivientes 2025' un mes después del arranque de la aventura que siempre había soñado vivir. Fue ayer durante el programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se reencontró con su familia, sus amigos y su novio, Stiven Iniesta, que la dejó a comienzos de año y volvió con ella poco antes de que se marchase a los Cayos Cochinos.

La ya exconcursante le aseguró a Sandra Barneda que no había abandonado "por amor" y que, en todo caso, habría seguido en el concurso porque en el vídeo que le pusieron de Stiven él la animaba a continuar con su aventura. Junto a su chico, familiares y amigos ha hecho el camino de vuelta a casa desde Madrid a Elche y, al llegar a su hogar, ha difundido un comunicado en sus stories de Instagram para saludar de nuevo a sus seguidoras y hablarles del motivo de su abandono.

"Se me hace raro todo, incluso escribir con el teclado del teléfono. Necesito tiempo, pero no podía esperar para dirigirme a vosotras, mi segunda familia", comienza diciendo la influencer en su comunicado, en el que subraya que se encuentra "bien" y que no se arrepiente de haber abandonado: "A pesar de todas las consecuencias que pueda acarrear (pido perdón y acepto cada una de ellas), no me arrepiento de la decisión que he tomado".

"No sé si superviviente, pero me he sentido supervaliente porque en poquito tiempo he superado todos y cada uno de mis pensamientos limitantes: desde saltar del helicóptero hasta dormir a la intemperie", ha destacado la exnovia de Álvaro Boix, que se considera "ganadora" porque no competía contra los demás concursantes, sino contra sí misma.

"Cuando abandoné fue muy duro y difícil tomar la decisión ya que, como supongo que visteis, iba en contra de todo lo que mis seres queridos y el programa me aconsejaban. Ese día me sentí de lo más querida, incluso estuve a punto de flaquear por no defraudar a mi familia, amigos y por supuesto a vosotras", se ha sincerado Rosario con sus seguidoras, a las que también les ha contado que se sintió genial al abandonar porque cree que fue un acto de amor propio: "Sentí que mi amor propio era infinito, que no invalido lo que siento y que me escucho y que me cuido".

"Espero que lo entendáis, enseguida volveré por aquí como siempre y, por favor, recordad siempre que no hay que tener miedo a los cambios porque siempre son a mejor y solo tú determinas cuál es el camino correcto en tu vida, nunca te vas a arrepentir de escucharte", ha terminado diciendo la influencer, que pronto retomará su contenido habitual en las redes sociales.

El mensaje de Stiven Iniesta