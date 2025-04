Sus compañeros no han dudado en seguir recordando en el día de hoy lo orgullosos que estaban por haber conseguido ser el campeón del mundo: "Que orgullo, estamos con él en la isla", decían Gala y Pelayo. Y Almácor en breves palabras se pronunciaba también muy feliz por él: "Menudo animal". Tras esto, Damián asegura que a la salida del reality: "Fiestecita asegurada, claro. En cuanto volvamos, vaya. El día que salga, lo que te digo, que haya ceremonia...que me den la medalla, no se qué, eso va a ser en Madrid. Monto un catering".