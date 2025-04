Alba emite un comunicado tras ver a Gerard tontear y dormir con Lucía

Gerard Arias y Lucía Sánchez están cada vez más cerca en 'La casa de los vecinos de al lado' : ella le ha propuesto a él dormir juntos y han tenido una conversación llena de indirectas. "Nunca he tenido un amigo guapo porque me lío con todos ellos", le decía la ganadora de 'GH DÚO' al exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que está soltero desde que puso fin a su relación con Alba Rodríguez , que fue expulsada disciplinariamente hace unos días.

Ha explicado que se ha marchado a Alicante a recibir el cariño de su familia y sus amigos tras haber sido expulsada del reality y que ha tomado la decisión de distanciarse de las redes sociales: "Aunque esté a un clic de todo intento no ver nada. Obviamente me ha llegado información y sé cosas. Por eso os pido por favor que, por respeto, no me mandéis ni me digáis nada sobre lo que está pasando porque ya lo sé".