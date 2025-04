En exclusiva para esta web , Rosa Benito, la flamante ganadora de 'Supervivientes 2011' , no se ha mordido la lengua. La ganadora del reality en 2011 se ha estrenado esta semana como tertuliana en la quinta gala de 'Tierra de nadie' y lo ha hecho dejando muy claro quiénes son sus favoritos… y a quién no quiere ni ver.

Durante una charla en exclusiva para esta web, Rosa ha confesado estar encantada con un concursante que, según sus palabras, "no para de reírse, me hace mucha gracia". También ha mostrado una gran admiración por otra participante, al que respeta profundamente por su actitud en la isla: "Me gusta muchísimo". Sin embargo, no todos se han ganado su simpatía: hay dos concursantes que no le gustan nada y, sobre todo, una que le provoca un claro rechazo. Rosa ha sido tajante: "Aunque no esté nominada, la quiero en la calle."