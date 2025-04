Cuando Laura Madrueño pregunta cuál es la razón por la que no va a participar en la prueba, no se esperaba el motivo que da Laura Cuevas. "Me gustaría mucho hacer las pruebas del agua, pero lo que pasa es que de pequeña me caí a la piscina y me quedé medio muerta. Me sacó Encarna Sánchez, me hizo la reanimación y de ahí cogí muchísimo miedo", confiesa.